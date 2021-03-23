Вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле

В отделение полиции № 16 сообщение поступило из травмпункта, куда обратился за помощью пенсионер 82 лет. У него диагностировали перелом костей носа. По словам пострадавшего, травмы были получены в ходе избиения неизвестным мужчиной.
82 летний мужчина возвращался из магазина, в подъезде на него напал молодой человек и забрал 10 тысяч рублей.
После проверки записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно — розыскные мероприятия, в ходе которых они задержали неоднократно судимого мужчину за открытое хищение чужого имущества.
По данному факту в территориальном отделении полиции возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж с применением насилия». Для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»