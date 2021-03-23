TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле

23 марта 2021, 07:22
Фото: Пресс-служба МВД РФ
40-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, обвиняют в совершении грабежа с применением насилия по отношению к 82 летнему пенсионеру.

В отделение полиции № 16 сообщение поступило из травмпункта, куда обратился за помощью пенсионер 82 лет. У него диагностировали перелом костей носа. По словам пострадавшего, травмы были получены в ходе избиения неизвестным мужчиной.

82 летний мужчина возвращался из магазина, в подъезде на него напал молодой человек и забрал 10 тысяч рублей.

После проверки записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно — розыскные мероприятия, в ходе которых они задержали неоднократно судимого мужчину за открытое хищение чужого имущества.

По данному факту в территориальном отделении полиции возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж с применением насилия». Для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

#Пенсионер#Грабеж#Пенсионеры#Насилие#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14