В Нижнем Тагиле во время рейда ГИБДД поймали двух пьяных водителей-рецидивистов

Еще два водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, причем у обоих нарушения выявили повторно, что влечет за собой уголовное наказание по 264 прим. 1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). За нарушение данной статьи рецидивистам грозит штраф от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо до двух лет лишение свободы.