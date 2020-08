В Нижнем Тагиле во время рейда ГИБДД поймали двух пьяных водителей-рецидивистов

29 августа в Нижнем Тагиле в ходе рейда сотрудниками ГИБДД выявили пять водителей без прав и двух водителей-рецидивиста повторно попались в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Рейд проводился вечером на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Инспекторы ГИБДД выявляли грубые нарушения ПДД водителями в состоянии алкогольного опьянения, а также проверяли наличие документов у водителей мотоциклов. В результате рейда пять водителей оформили за вождение без права управления. Еще два водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, причем у обоих нарушения выявили повторно, что влечет за собой уголовное наказание по 264 прим. 1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). За нарушение данной статьи рецидивистам грозит штраф от 200 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо до двух лет лишение свободы. Напомним, что 29 августа под Нижним Тагилом пьяный водитель, ездивший за грибами, устроил ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП погиб 52-летний пассажир, еще два пассажира и водитель увезли на "скорой". На Урале пьяный грибник устроил смертельное ДТП

