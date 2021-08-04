Смерть после прививки от COVID-19? Уральский эксперт рассказал о последствиях вакцины

Екатеринбургский эпидемиолог рассказал, по какой причине люди могут умереть после вакцинации от коронавирусной инфекции.

У некоторых людей прививка совпадает со смертью из-за других болезней. Исходя из логического приёма «после того — не значит по причине того», прививка не является причиной смерти. После каждого летального исхода, который случился вскоре после вакцинации, организуется специальная комиссия. Она должна установить, есть ли связь между смертью и вакцинацией, пишет Е1. По словам эксперта, сегодня есть доказанные случаи, когда осложнения и кончина имеют связь с вакцинацией. В первую очередь это скоропостижная смерть из-за развития шока вследствие аллергической реакции. Также эпидемиолог отметил, что скончаться от вакцины можно, однако количество таких случаев гораздо меньше, чем количество смертей от коронавируса. Кроме того, он добавил, что есть риск усиления тромбов у РНК-вакцин. Но такое последствие есть у зарубежной вакцины Pfizer. Производители пытаются понять, вносить им в инструкцию к вакцине дополнительные противопоказания или считать это допустимым явлением с одним случаем на несколько тысяч вакцинаций. По мнению эпидемиолога, если после вакцинации действительно кто-то скончается, скрыть это будет сложно, поскольку каждый врач, который выявляет негативные последствия после прививки, отправляет их в систему. Также в отношении коронавируса на сайте «Госуслуги» каждый привитый имеет право заявить о недомогании любого рода после процедуры. Напомним, недавно вице-губернатор Павел Креков рассказал, что у некоторых людей после вакцинации от коронавируса могут возникнуть аллергические реакции, а также может подняться температура. Кроме того, если привитый человек заболеет коронавирусом, течение болезни будет протекать легче, чем у непривитого. О побочном эффекте вакцины от COVID-19 рассказал вице-губернатор Свердловской области

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