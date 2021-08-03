О побочном эффекте вакцины от COVID-19 рассказал вице-губернатор Свердловской области

Негативных последствий после вакцинации в регионе зарегистрировано не было, в том числе и смертей, пишет Е1.
Вице-губернатор Павел Креков во время брифинга после заседания оперштаба Свердловской области рассказал, что непродолжительное время у некоторых людей наблюдались аллергические реакции, поднималась температура.
Также Креков отметил, что у вакцинированных пациентов с коронавирусом наблюдается более лёгкое течение болезни, чем у невакцинированных.
Напомним, в Свердловскую область недавно завезли 67,3 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».