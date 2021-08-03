TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О побочном эффекте вакцины от COVID-19 рассказал вице-губернатор Свердловской области

3 августа 2021, 06:32
Фото: 1МI
О том, какие побочные эффекты могут возникнуть после прививки от коронавирусной инфекции, рассказал замглавы Свердловской области Павел Креков.

Негативных последствий после вакцинации в регионе зарегистрировано не было, в том числе и смертей, пишет Е1.

Вице-губернатор Павел Креков во время брифинга после заседания оперштаба Свердловской области рассказал, что непродолжительное время у некоторых людей наблюдались аллергические реакции, поднималась температура.

Также Креков отметил, что у вакцинированных пациентов с коронавирусом наблюдается более лёгкое течение болезни, чем у невакцинированных.

Напомним, в Свердловскую область недавно завезли 67,3 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

67,3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» получила Свердловская область
Узнать подробнее

Материалы по теме
Две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступило в Нижний ТагилКак проходит вакцинация детей от коронавируса в РоссииВведение обязательной вакцинации для подростков возможно в Свердловской области
#Свердловская область#COVID-19#Пандемия#Вакцинация#Коронавирус#Вакцинация от коронавируса в Свердловской области#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25