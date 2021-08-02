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67,3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» получила Свердловская область

2 августа 2021, 14:06
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
67,3 тысячи доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступила в Свердловскую область. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Препарат будет в ближайшие дни распределен по больницам области.

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. В последние дни мы несколько раз устанавливали печальные «рекорды» по количеству заболевших и по смертности. Спасение по-прежнему одно — коллективный иммунитет, которого можно достичь только с помощью прививок, пишет Куйвашев.

Он отметил, что вакцина появится и в торговых центрах. Кроме того, при наличии иммунитета к коронавирусу, уровень антител может вырасти в 40 раз.

Напомним, три дня подряд в Свердловской области выявляется рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. Так, с 1 на 2 августа было подтверждено 527 случаев.

Третий день подряд заболеваемость COVID-19 в Свердловской области бьёт рекорды
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