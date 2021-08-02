67,3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» получила Свердловская область

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. В последние дни мы несколько раз устанавливали печальные «рекорды» по количеству заболевших и по смертности. Спасение по-прежнему одно — коллективный иммунитет, которого можно достичь только с помощью прививок, пишет Куйвашев.