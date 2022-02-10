Свыше 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Свердловской области

Свыше 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Свердловской области
Свыше 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Свердловской области
Сегодня, 15:23Коронавирус COVID-19Фото: 1MI

В Свердловской области выявили свыше 5,5 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на территории Свердловской области выявили свыше 5,5 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

Общая численность зафиксированных на Среднем Урале случаев заболевания COVID-19 достигла отметки в 268 517, сообщили сегодня представители оперштаба.

Излечились от коронавируса 835 человек. Всего выписанных свердловчан — 199 189. Летальных исходов от COVID-19 в регионе зарегистрировали 11. Общая численность смертей составляет на данный момент 10 107.

В целом по России по состоянию на четверг, 10 февраля, с диагнозом коронавирус госпитализировали 19 446 граждан. Этот показатель на 3,63% ниже предыдущего.

Выздоровели и выписались 106 092 россиянина. Новых случаев заболевания зафиксировали в стране свыше 197 тысяч, летальных исходов — 701.

Сюжеты:
Коронавирус
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