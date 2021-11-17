Свердловские мечети готовы к введению проверок QR-кодов посетителей

Свердловские мечети готовы к введению проверок QR-кодов посетителей
Свердловские мечети готовы к введению проверок QR-кодов посетителей
Сегодня, 19:58Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Мечети готовы начать проверку QR-кодов у верующих в Свердловской области.

Несмотря на то, что на данный момент требования региональных властей о введении запрета на посещение мечетей без QR-кодов не поступало, глава Уральского Мухтасибата готов к введению данной системы, рассказал на своей странице в Facebook имам-мухтасиб Артур Мухутдинов.

По его словам, если перед ним встанет выбор между закрытием мечетей для посетителей, как случилось в прошлом году, и допуском в них только вакцинированных, то Мухутдинов однозначно выберет второй вариант.

Подчеркнем, что пока власти Свердловской области лишь выпустили распоряжение о строгом соблюдений санитарных мер в мечетях, так что сейчас мечети могут посещать все желающие.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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