200 подростков Первоуральска привились против COVID-19

200 подростков Первоуральска привились против COVID-19
200 подростков Первоуральска привились против COVID-19
Сегодня, 15:53Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
За три дня в детской городской больнице Первоуральска от коронавируса привились 200 подростков. Им ставили первый компонент Гам-Ковид-Вак-М.

Заместитель главного врача ДГБ по организационно-методической работе Евгений Марьинский рассказал, что это — хороший результат. В больнице была разработана схема маршрутизации вакцинирующихся. Предварительно школьников осматривали, сообщает департамент информполитики региона.

Перед самой вакцинацией заявки собирались с родителей, законных представителей и подростков от 15 лет. В первый день было привито 78 человек, во второй уже 100, а в третий 22 школьника. На данный момент больница готовится вакцинировать детей вторым компонентом.

Напомним, 26 января стало известно, что в Екатеринбурге подано восемь тысяч заявлений на прививку подростков от COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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