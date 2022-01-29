200 подростков Первоуральска привились против COVID-19

Заместитель главного врача ДГБ по организационно-методической работе Евгений Марьинский рассказал, что это — хороший результат. В больнице была разработана схема маршрутизации вакцинирующихся. Предварительно школьников осматривали, сообщает департамент информполитики региона.
Перед самой вакцинацией заявки собирались с родителей, законных представителей и подростков от 15 лет. В первый день было привито 78 человек, во второй уже 100, а в третий 22 школьника. На данный момент больница готовится вакцинировать детей вторым компонентом.
Напомним, 26 января стало известно, что в Екатеринбурге подано восемь тысяч заявлений на прививку подростков от COVID-19.