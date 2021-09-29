41-летняя учитель Дарья Бардовская скончалась от COVID-19 в Екатеринбурге

Ученики и их родители скорбят о смерти педагога Дарьи Бардовской, скончавшейся от коронавируса в 41 год, сообщает E1.
Преподаватель могла найти подход к любому, даже самому трудному подростку. Со многими своими выпускниками Бардовская поддерживала связь и после окончания гимназии, говорят бывшие ученики.
Последние 2 года своей жизни учитель занималась частным репетиторством. Мать одного из ее учеников рассказала, что лишь благодаря репетиторству Бардовской ее сын смог поступить в ВУЗ.
Напомним, власти Свердловской области прокомментировали факт смерти привитого пациента, скончавшегося от коронавируса.