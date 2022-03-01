Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал убрать ядерное оружие из Европы

Темой заседания была ситуация на Украине, где продолжается специальная военная операция России, направленная на разоружение националистических вооруженных формирований и обеспечение мира на Донбассе.
Акцентируя на этом, Сергей Лавров напомнил о трагедии в Одессе, когда во время переворота в стране погибли люди. И указал на действия отдельных стран Запада, которые снабжают Украину даже летальным оружием.
По словам Сергея Лаврова, киевский режим культивирует нацизм, помноженный на вседозволенность. При этом ядерное оружие США уже находится в Европе, а это неприемлемо с точки зрения соблюдения договора о безопасности.
Еще дипломат указал на устоявшуюся за последние годы практику совместных учений НАТО в Европе с государствами, которые не входят в Североатлантический Альянс. Когда чуть ли не в открытую отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по территории России.
Лавров призвал США убрать свое летальное вооружение из Европы. И особо подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей.
В настоящее время на Украине продолжается военная операция, целью которой является, в том числе, разоружение националистических батальонов.