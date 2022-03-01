Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал убрать ядерное оружие из Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал убрать ядерное оружие из Европы
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал убрать ядерное оружие из Европы
Сегодня, 16:54ПолитикаФото: pixabay.com

Глава МИД РФ назвал непреемлемым размещение ядерных ракет США в Европе

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на сессии Совета по правам человека ООН раскритиковал размещение ядерного оружия США в Европе.

Темой заседания была ситуация на Украине, где продолжается специальная военная операция России, направленная на разоружение националистических вооруженных формирований и обеспечение мира на Донбассе.

Акцентируя на этом, Сергей Лавров напомнил о трагедии в Одессе, когда во время переворота в стране погибли люди. И указал на действия отдельных стран Запада, которые снабжают Украину даже летальным оружием.

По словам Сергея Лаврова, киевский режим культивирует нацизм, помноженный на вседозволенность. При этом ядерное оружие США уже находится в Европе, а это неприемлемо с точки зрения соблюдения договора о безопасности.

Еще дипломат указал на устоявшуюся за последние годы практику совместных учений НАТО в Европе с государствами, которые не входят в Североатлантический Альянс. Когда чуть ли не в открытую отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по территории России.

Лавров призвал США убрать свое летальное вооружение из Европы. И особо подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей.

В настоящее время на Украине продолжается военная операция, целью которой является, в том числе, разоружение националистических батальонов.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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