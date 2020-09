Экс-работники «ВСМПО-Ависма» пожаловались на новое руководство Путину

Экс-работники предприятия «ВСМПО-Ависма» написали письмо президенту Владимиру Путину с критикой курса нового руководства завода, пишет Ура.ру.

Авторы письма утверждают, что новое руководство не заботится о благополучии завода, увольняет сотрудников. Отмечают, что только с начала 2020 года уволено более тысячи человек, а также, что исполняющий обязанности директора «наломал дров». В послании главе государства также обращается внимание на тот факт, что больше двух третей производимого титана уходит на экспорт, в то время, когда страна теряет свои лидирующие позиции по применению данного элемента, уступая США, Японии и Европе. Напомним, за первые два квартала 2020 года прибыль «Титановой долины» снизилась в 2,5 раза. Предприятия сообщила о снижении выработки плана на треть. Прибыль ВСМПО-Ависма снизилась в 2,5 тысячи раз из-за пандемии COVID-19 Кроме того, на экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» возбуждено дело о хищении средств при закупках сырья. Экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» заподозрили в мошенничестве в сфере закупок

