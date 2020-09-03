Экс-работники «ВСМПО-Ависма» пожаловались на новое руководство Путину

Экс-работники «ВСМПО-Ависма» пожаловались на новое руководство Путину

Вчера, 22:24ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Экс-работники предприятия «ВСМПО-Ависма» написали письмо президенту Владимиру Путину с критикой курса нового руководства завода, пишет Ура.ру.

Авторы письма утверждают, что новое руководство не заботится о благополучии завода, увольняет сотрудников. Отмечают, что только с начала 2020 года уволено более тысячи человек, а также, что исполняющий обязанности директора «наломал дров».

В послании главе государства также обращается внимание на тот факт, что больше двух третей производимого титана уходит на экспорт, в то время, когда страна теряет свои лидирующие позиции по применению данного элемента, уступая США, Японии и Европе.

Напомним, за первые два квартала 2020 года прибыль «Титановой долины» снизилась в 2,5 раза. Предприятия сообщила о снижении выработки плана на треть.

Кроме того, на экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» возбуждено дело о хищении средств при закупках сырья.

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