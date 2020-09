"Я жертва": митинговавший в поддержу хабаровчан уралец пожаловался на беспредел

Суд Екатеринбурга на третьем заседании принял решение оштрафовать участника митинга в поддержку жителей Хабаровска Дениса Гауэрта еще на 10 тысяч рублей, пишут «Вечерние ведомости».

Суд Ленинского района Екатеринбурга присудил участнику протестной акции в поддержку жителей Хабаровская штраф 10 000 рублей. Административное наказание судья обосновал нарушением подсудимым части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»). Беспределят и полицейские и судьи. Посмотрите видео, там всё видно. Я просто жертва правоохранителей, лежал лицом в пол три часа, заявил в суде Денис Гауэрт. 2 сентября Денису присудили штраф за отсутствие защитной маски, дело рассматривал суд Верх-Исетского района Екатеринбурга. Участника уральского пикета в поддержку Хабаровска оштрафовали за отсутствие маски 1 августа Дениса задержали по обвинению в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). За нарушение обвиняемый «отсидел» пять суток. Суд оставил под арестом задержанного в Екатеринбурге на пикете в поддежку хабаровчан

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter