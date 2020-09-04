"Я жертва": митинговавший в поддержу хабаровчан уралец пожаловался на беспредел

"Я жертва": митинговавший в поддержу хабаровчан уралец пожаловался на беспредел

Сегодня, 16:07ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Суд Екатеринбурга на третьем заседании принял решение оштрафовать участника митинга в поддержку жителей Хабаровска Дениса Гауэрта еще на 10 тысяч рублей, пишут «Вечерние ведомости».

Суд Ленинского района Екатеринбурга присудил участнику протестной акции в поддержку жителей Хабаровская штраф 10 000 рублей. Административное наказание судья обосновал нарушением подсудимым части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»).

Беспределят и полицейские и судьи. Посмотрите видео, там всё видно. Я просто жертва правоохранителей, лежал лицом в пол три часа, заявил в суде Денис Гауэрт.

2 сентября Денису присудили штраф за отсутствие защитной маски, дело рассматривал суд Верх-Исетского района Екатеринбурга.

1 августа Дениса задержали по обвинению в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). За нарушение обвиняемый «отсидел» пять суток.

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