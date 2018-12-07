Обновленный состав общественного совета утвержден в свердловском заксобрании
Сегодня, 11:30ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Состав Общественного совета утвержден в законодательном собрании Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Состав общественного совета сформирован Общественной палатой и законодательным собранием Свердловской области. В него вошли экс-депутаты Анатолий Павлов, Александр Бухгамер и Александр Косинцев.
Также в состав совета вошли Владимир Виницкий, Алексей Киселев, Ирина Левина, Владимир Щелоков, Зоя Глухих, Надежда Локтионова, Александр Люлькин, Роберт Соловьев, Илья Тыщенко. Новый состав Общественного собрания утвердила спикер заксобрания Людмила Бабушкина, информирует ИА «Политсовет».
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