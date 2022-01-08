Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в попытке госпереворота

В Казахстане не утихают массовые беспорядки, начавшиеся 2 января. По словам президента республики Касымова-Жомарта Токаева, они подогреваются из вне. Некие силы воспользовались недовольством населения взлетом цен на сжиженный газ, и мирные акции протеста переросли в столкновения с полицией. В стране введено чрезвычайное положение. Страны ОДКБ направили туда ограниченные миротворческие контингенты.
Правительство Казахстана отправлено в отставку. Также сообщается, что 6 января был задержан и помещен под арест бывший руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, занимавший эту должность с 8 сентября 2016 года, а до того - пост премьер-министра Республики.
Чиновника, которому прочили самый высокий пост, обвиняют в государственной измене. Вместе с ним взяты под стражу и некоторые другие сотрудники правоохранительных ведомств. Кто именно, КНБ пока не уточняет.
Между тем в Казахстане, как сообщает ряд информационных агентств, осложнилась обстановка с обменом валюты. Банкоматы в городах местами не работают, и люди вынуждены выстраиваться в очереди.