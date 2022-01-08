Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в попытке госпереворота

Правительство Казахстана отправлено в отставку. Также сообщается, что 6 января был задержан и помещен под арест бывший руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, занимавший эту должность с 8 сентября 2016 года, а до того - пост премьер-министра Республики.