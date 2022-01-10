За национальную безопасность Казахстана будут отвечать новые люди

В Казахстане улеглись народные волнения, связанные с ростом цен на автомобильный газ. Правоохранительные органы разбираются с организаторами массовых беспорядков и мародерами. Арестован бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Ему и другим взятым под стражу чиновникам предъявлено обвинение в государственной измене.
КНБ подчинен президенту Республики, сбой в его работе чреват самыми непредсказуемыми последствиями. А поскольку ключевые фигуры попали в СИЗО, возникла необходимость в срочном замещении должностей. Что и сделал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сменив 9 января двух заместителей председателя КНБ. Ими стали Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов. А их предшественники — Марат Осипов и Даулет Ергожин — отправлены в отставку. Соответствующие распоряжения размещены на официальном сайте президента РК.
Карима Масимова сняли с должности в самый разгар массовых беспорядков, 5 января. Вместо него Комитет возглавил бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. После этого по местному телевидению выступили ряд политических деятелей, которые заявили о попытке государственного переворота, что по их мнению, явилось следствием предательства в высших эшелонах власти страны. В горах были обнаружены лагеря эстремистов, но глава КНБ об этом скромно молчал. Они без труда вломились в аэропорт Алматы и чуть было не захватили весь город.