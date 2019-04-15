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Тагильский депутат Балыбердин заработал в 2018 году 4,8 миллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский депутат Балыбердин заработал в 2018 году 4,8 миллиона рублей

Сегодня, 12:39ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Алексея Балыбердина
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