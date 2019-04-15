Тагильский депутат Балыбердин заработал в 2018 году 4,8 миллиона рублей
Сегодня, 12:39ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Алексея Балыбердина
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Депутат Госдумы Алексей Балыбердин предоставил отчет о своем доходе за 2018 год. Согласно декларации, он заработал 4,8 миллиона рублей, сообщает интернет-издание Znak.
По сравнению с 2017 годом, доход Балыбердина в 2018 году вырос на 150 тысяч рублей. Доход жены депутата также увеличился на 103 тысячи рублей. Она задекларировала 413,5 тысячи рублей.
В 2018 году политик не приобрел новой собственности. Семья владеет автомобилем марки Nissan X-Trail и лодкой Yukona-330 TS. Кроме того, в распоряжении чиновника находятся три квартиры площадью 118,9, а также свыше 40 и 80 квадратных метров. Первая жилплощадь предоставлена Балыбердину на срок полномочий.
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