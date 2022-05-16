Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился на Донбасс

Подписание соглашения состоится 17 мая в администрации Луганска, а затем Владислав Пинаев вернется в Нижний Тагил.
Уже в середине этой недели мэр будет в городе и обязательно расскажет подробности своего визита в ЛНР, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Планируется не только установить дружественные, коммерческие и культурные связи, но и рассмотреть возможность адресного оказания гуманитарной помощи.
Напомним, ранее в ЛНР побывал тагильский общественник Андрей Волегов., который доставлял туда гуманитарную помощь. По его словам, жители городов благодарили их за оказанную поддержку.