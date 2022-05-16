Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился на Донбасс

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поехал на машине на Донбасс для заключения соглашения о побратимских связях между Нижним Тагилом и Луганском.

Подписание соглашения состоится 17 мая в администрации Луганска, а затем Владислав Пинаев вернется в Нижний Тагил. Уже в середине этой недели мэр будет в городе и обязательно расскажет подробности своего визита в ЛНР, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города. Планируется не только установить дружественные, коммерческие и культурные связи, но и рассмотреть возможность адресного оказания гуманитарной помощи. Напомним, ранее в ЛНР побывал тагильский общественник Андрей Волегов., который доставлял туда гуманитарную помощь. По его словам, жители городов благодарили их за оказанную поддержку. «Там жизнь продолжается»: тагильчанин рассказал о поездке на Донбасс 2 Фото Экообщественник Андрей Волегов побывал в Луганской республике и рассказал редакции TagilCity.ru, что ему удалось там увидеть.

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