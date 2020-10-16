Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о своем лечении от коронавируса

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о своем лечении от коронавируса

Сегодня, 09:21ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заболел коронавирусом, он рассказал о своем лечении и тестировании, сообщает Е1.

В Думе проводят тесты на коронавирус перед каждой пленарной неделей.

По словам парламентария, он узнал о заболевании, когда обнаружил у себя один из самых известных симптомов заболевания.

Я сварил кофе и понял, что не чувствую его аромата. Побрызгался одеколоном — тоже ничего не ощутил. Тогда я понял, что надо идти тестироваться,говорит Иванов.

Сданные тесты оказались положительными и врач, из-за отсутствия других симптомов, назначил домашнее лечение.

Иванов отмечает, что его помощник, с которым они вместе участвовали в мероприятиях на региональной неделе, тоже заболел. Они сравнивают назначенное лечение, он находится на самоизоляции в Екатеринбурге.

Помощник Иванова прошел КТ в течении часа, обследование показало, что легкие не поражены.

Мне назначили таблетки, весь набор я купил в аптеке примерно за три тысячи рублей. Сами врачи говорят, что нет смысла выписывать дорогие лекарства, если есть проверенные. Еще две с половиной тысячи я потратил на прибор, который измеряет уровень кислорода в крови, но есть и более дешевые.сообщил депутат.

Депутат говорит, что он уже закончил принимать антибиотики, в ближайшее время сдаст первый обязательный тест. По его мнению, на течении болезни положительно сказалась прививка от гриппа, которую он ставит уже третий год.

Иванов говорит. что многие коллеги-депутаты болеют, он объясняет это большим количеством людей в зале заседаний и несовременной системой вентиляции в здании.

Напомним, в Нижнем Тагиле два депутата городской думы заразились коронавирусом.

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