Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о своем лечении от коронавируса

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заболел коронавирусом, он рассказал о своем лечении и тестировании, сообщает Е1.

В Думе проводят тесты на коронавирус перед каждой пленарной неделей. По словам парламентария, он узнал о заболевании, когда обнаружил у себя один из самых известных симптомов заболевания. Я сварил кофе и понял, что не чувствую его аромата. Побрызгался одеколоном — тоже ничего не ощутил. Тогда я понял, что надо идти тестироваться,говорит Иванов. Сданные тесты оказались положительными и врач, из-за отсутствия других симптомов, назначил домашнее лечение. Иванов отмечает, что его помощник, с которым они вместе участвовали в мероприятиях на региональной неделе, тоже заболел. Они сравнивают назначенное лечение, он находится на самоизоляции в Екатеринбурге. Помощник Иванова прошел КТ в течении часа, обследование показало, что легкие не поражены. Мне назначили таблетки, весь набор я купил в аптеке примерно за три тысячи рублей. Сами врачи говорят, что нет смысла выписывать дорогие лекарства, если есть проверенные. Еще две с половиной тысячи я потратил на прибор, который измеряет уровень кислорода в крови, но есть и более дешевые.сообщил депутат. Депутат говорит, что он уже закончил принимать антибиотики, в ближайшее время сдаст первый обязательный тест. По его мнению, на течении болезни положительно сказалась прививка от гриппа, которую он ставит уже третий год. Иванов говорит. что многие коллеги-депутаты болеют, он объясняет это большим количеством людей в зале заседаний и несовременной системой вентиляции в здании. Напомним, в Нижнем Тагиле два депутата городской думы заразились коронавирусом. В Нижнем Тагиле у двух депутатов городской думы выявлен коронавирус

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter