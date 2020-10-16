Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о своем лечении от коронавируса

Мне назначили таблетки, весь набор я купил в аптеке примерно за три тысячи рублей. Сами врачи говорят, что нет смысла выписывать дорогие лекарства, если есть проверенные. Еще две с половиной тысячи я потратил на прибор, который измеряет уровень кислорода в крови, но есть и более дешевые.сообщил депутат.