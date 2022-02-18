Жительница Донецка рассказала о панике, пустых банкоматах и очередях на заправках

Жительница Донецка поделилась, что паника, которая охватила население 18 февраля, не наблюдалась за всю историю последней войны. В ожидании нападения жители в спешке эвакуируются из города. На заправках и у банкоматов выстроились длинные очереди.
Нет бензина, солярки, ничего! Банкоматы народ опустошает, рассказала жительница Донецка редакции TagilCity.ru.
С ее слов, люди, живущие на окраине города, два дня сидят в подвалах, а жители соседних сельских населенных пунктов стянулись в Донецк в надежде найти укрытие.
Соседние села и пригороды сюда стянулись, кто мог к родне, школы закрыты в селах,говорит собеседница редакции.
Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР призвали население эвакуироваться на территорию России. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время ожидается нападение Украины. В этот же день в центре Донецка прогремел взрыв, а на границе ДНР и Ростовской области выстроились огромные пробки.