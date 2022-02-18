Жительница Донецка рассказала о панике, пустых банкоматах и очередях на заправках

Жительница Донецка рассказала о панике, пустых банкоматах и очередях на заправках
Жительница Донецка рассказала о панике, пустых банкоматах и очередях на заправках
Сегодня, 23:23ПолитикаФото: 1MI
В столице Донецкой Народной Республики творится настоящая паника: школы закрыты, сирены ревут в течение дня, а люди опустошают заправки и банкоматы в надежде выбраться из центра событий, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Донецка.

Жительница Донецка поделилась, что паника, которая охватила население 18 февраля, не наблюдалась за всю историю последней войны. В ожидании нападения жители в спешке эвакуируются из города. На заправках и у банкоматов выстроились длинные очереди.

Нет бензина, солярки, ничего! Банкоматы народ опустошает, рассказала жительница Донецка редакции TagilCity.ru.

С ее слов, люди, живущие на окраине города, два дня сидят в подвалах, а жители соседних сельских населенных пунктов стянулись в Донецк в надежде найти укрытие.

Соседние села и пригороды сюда стянулись, кто мог к родне, школы закрыты в селах,говорит собеседница редакции.

Снятые с маршрутов автобусы. Улица Ионова, город Донецк
Фото:TagilCity.ru

Напомним, 18 февраля главы ДНР и ЛНР призвали население эвакуироваться на территорию России. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время ожидается нападение Украины. В этот же день в центре Донецка прогремел взрыв, а на границе ДНР и Ростовской области выстроились огромные пробки.

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