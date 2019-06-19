В Екатеринбурге депутаты отложили отчет Высокинского на осень
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит перед депутатами гордумы с отчетом о работе в 2018 году только во второй половине 2019 года, сообщает издание Ура.ру.
Александр Высокинский готов был выступить с докладом 25 июня, однако депутаты перенесли рассмотрение отчета на осень 2019 года, попросив пересмотреть структуру документа.
По словам вице-мэра Александра Ковальчика, в документ будут включены результаты рассмотрения 140 запросов, поступивших в адрес главы от депутатов. Также в отчет войдет сравнительный анализ итогов работы предыдущей городской управленческой команды под руководством бывшего сити-менеджера Александра Якоба и команды Высокинского.
Думцы потребовали отразить в документе итоги деятельности главы в начале 2019 года, в частности, результаты зимней уборки улиц города, целесообразность повышения тарифа на проезд в метро, динамику соцразвития и другие данные.
Отдельно депутаты попросили мэра рассказать, какие ошибки власти могли привести к началу несанкционированных акций протеста в сквере у Театра драмы, и что было сделано для решения конфликта.