Владимир Путин объявил о признании независимыми ЛНР и ДНР

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем решении в отношении двух самопровозглашенных республик - Донецкой и Луганской. Глава государства заявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В понедельник 21 февраля состоялась встреча Владимира Путина с членами Совбеза РФ. После этого по федеральным каналам и в онлайне состоялась трансляция обращения президента. Он отметил, что его обращение адресовано и соотечественникам на Украине. Украина и Россия это еще и родственники, связанные кровно. Речь идет об общеизвестных фактах: Украина была целиком и полностью создана Россией,заявил Владимир Путин. По мнению президента, командование вооруженными силами Украины может напрямую идти из штабов НАТО. При этом вступление Украины в НАТО глава РФ считает прямой угрозой безопасности России. В 2014 году, после присоединения к России, жители Крыма и Севастополя «сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру в Крыму». В результате президент подписал указы о признании Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также договоры с республиками о сотрудничестве.

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