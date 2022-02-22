О признании независимости ДНР и ЛНР высказался полпред Якушев

О признании независимости ДНР и ЛНР высказался полпред Якушев
О признании независимости ДНР и ЛНР высказался полпред Якушев
Сегодня, 15:26ПолитикаФото: официальный сайт Кремля
О решении президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик высказался полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Мы всегда в своих решениях базируемся на соблюдении международного права и исходя из гуманитарных соображений. Вчерашнее событие о признании Донецкой и Луганской республик, базировалось на этих принципах,заявил полпред.

Он также отметил, что Россию постоянно пытаются проверить на прочность. Вероятно, по словам Якушева, они плохо знают историю и страна на все вызовы ответит достойно, пишет Ура.ру.

Напомним, накануне на совещании Совбеза все присутствующие поддержали просьбу глав ДНР и ЛНР о признании республик. Вечером 22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, а также обратился к гражданам страны в связи с этим решением.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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