О признании независимости ДНР и ЛНР высказался полпред Якушев

Мы всегда в своих решениях базируемся на соблюдении международного права и исходя из гуманитарных соображений. Вчерашнее событие о признании Донецкой и Луганской республик, базировалось на этих принципах,заявил полпред.
Он также отметил, что Россию постоянно пытаются проверить на прочность. Вероятно, по словам Якушева, они плохо знают историю и страна на все вызовы ответит достойно, пишет Ура.ру.
Напомним, накануне на совещании Совбеза все присутствующие поддержали просьбу глав ДНР и ЛНР о признании республик. Вечером 22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, а также обратился к гражданам страны в связи с этим решением.