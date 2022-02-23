Жители Екатеринбурга высказались о признании ДНР и ЛНР российскими властями

Жители Екатеринбурга высказались о признании ДНР и ЛНР российскими властями
Жители Екатеринбурга высказались о признании ДНР и ЛНР российскими властями
Сегодня, 12:11ПолитикаФото: pixabay
Екатеринбуржцы высказали свои опасения и мнения по поводу действий российского правительства на Донбассе. Мнения поделились — от резко негативных до пацифистических.

Такой опрос провели на улицах Екатеринбурга. Жителей Уральской столицы спрашивали, как скажется на жизни россиян решение федеральных властей о признании независимости ЛНР и ДНР, а также после подписаний соглашений о дружбе и сотрудничестве, пишет Е1.

Противоречивые мнения и опасения высказали екатеринбуржцы по данному вопросу. Часть респондентов считает, что такие действия российских властей приведут к усилению санкций против России и росту цен на продукты и топливо.

Мы слишком все связаны и в той или иной степени зависимы друг от друга. Максимум — это опять санкции, но от этих санкций они сами же и страдают. Все мы живем одинаково, и санкции только усугубят всю мировую экономику. Денежные потоки будут нарушены, а все знают, что деньги должны двигаться и работать, считает Аврора.

Некоторые свердловчане говорят, что население страны будет только беднеть.

Есть у меня небольшая инвесткопилочка, которая ошалела вчера и к вечеру упала на 13%. За день. От радости, наверное. И это только начало, по ощущениям. Готовимся затянуть пояса еще туже, говорит Виталий.

Другие опрошенные переживают за российских солдат и силовиков. Еще часть респондентов говорит о том, что их личная жизнь никак не изменится от происходящих событий.

Ничего не боюсь. Как работали, так и будем работать. А там тоже люди, а тем, кто в беде, нужно помогать, говорит Дина.

Накануне редакция TagilCity.ru спросила тагильчан — готовы ли они помогать беженцам из ДНР и ЛНР.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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