Условие начала переговоров России и Украины назвали в министерстве иностранных дел

Это случится только когда украинские военные сложат оружие, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что нападать на украинский народ не планируется.
Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам править в этой стране. Режим Киева под двумя механизмами внешнего управления: Запад и неонацисты, которые продвигают свою культуру. <…> Никаких ударов по гражданским инфраструктурам не наносится!заявил Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «упустил возможность» для переговоров по безопасности и нейтральном статусе.
Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны, а также защита людей на Донбассе. Верховная Рада одобрила ввод в стране военного положения. Президент страны объявил о всеобщей мобилизации.