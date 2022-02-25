Условие начала переговоров России и Украины назвали в министерстве иностранных дел

Условие начала переговоров России и Украины назвали в министерстве иностранных дел
Условие начала переговоров России и Украины назвали в министерстве иностранных дел
Сегодня, 18:08ПолитикаФото: страница Сергея Лаврова в Instagram
Условие, при котором могут начаться переговоры между Москвой и Киевом по ситуации на Донбассе назвали в МИД РФ.

Это случится только когда украинские военные сложат оружие, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что нападать на украинский народ не планируется.

Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам править в этой стране. Режим Киева под двумя механизмами внешнего управления: Запад и неонацисты, которые продвигают свою культуру. <…> Никаких ударов по гражданским инфраструктурам не наносится!заявил Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский «упустил возможность» для переговоров по безопасности и нейтральном статусе.

Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны, а также защита людей на Донбассе. Верховная Рада одобрила ввод в стране военного положения. Президент страны объявил о всеобщей мобилизации.

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ДНР и ЛНР
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