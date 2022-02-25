Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении главы РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, пишет ТАСС. Причиной стала вооруженная спецоперация российских войск на Украине.
В обновленном санкционном списке англичан появились фамилии российского лидера и руководителя МИД РФ. Помимо этого, власти Соединенного Королевства обещают заморозить их счета, если таковые имеются.
Напомним, Владимир Путин предложил военным из Украины не выполнять преступные приказы своего начальства и сложить оружие.