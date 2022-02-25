Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова
Сегодня, 00:43ПолитикаФото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин и глава МИД попали в санкционный список Англии.

Правительство Великобритании ввело санкции в отношении главы РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, пишет ТАСС. Причиной стала вооруженная спецоперация российских войск на Украине.

В обновленном санкционном списке англичан появились фамилии российского лидера и руководителя МИД РФ. Помимо этого, власти Соединенного Королевства обещают заморозить их счета, если таковые имеются.

Напомним, Владимир Путин предложил военным из Украины не выполнять преступные приказы своего начальства и сложить оружие.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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