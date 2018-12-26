Департамент внутренней политики создан в Свердловской области
Сегодня, 19:38ПолитикаФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках реформы областной власти в Свердловской области будет создан департамент по внутренней политике.
За департаментом закрепят право самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами. Кроме того, к нему перейдет функция учредителя аппарата Общественной палаты. Ранее эту функцию выполняло управление делами губернатора и правительства.
Действующий руководитель департамента, Антон Третьяков, останется на занимаемой должности. Всего в департаменте будет создано восемь должностей, пишет Znak.com.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей