Переговоры России и Украины начались в Гомеле

Переговоры российской и украинской делегации стартовали в Гомеле. Ранее планировалось, что встреча пройдет в районе реки Припять, а более точная локация не называлась.

Об этом сообщил белорусский госканал ОНТ. В состав российской делегации вошли представители администрации президента, МИД РФ, Минобороны и других заинтересованных ведомств. Главой делегации стал помощник президента Владимир Мединский. Со стороны Украины — министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, народный депутат Украины Давид Арахамия, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин. Напомним, до последнего момента переговоры оставались под вопросом, так как Украина заявляла, что не будет обсуждать перемирие на территории страны, запускавшей ракеты. Однако после разговора президентов Украины и Беларуси было достигнуто соглашение. Украинская и российская делегации прибыли на переговоры в Гомельской области

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