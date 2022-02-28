Правительство России подготовило решения для смягчения последствий санкций

Об этом сообщил во время совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, иностранные государства стремятся нанести удар по разным направлениям, что было ожидаемо.
Мы готовились и принимали ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия для экономики и людей в части движения денежных средств и развитию проектов по замещению импортных комплектующих,пояснил Михаил Мишустин.
Он отметил, что сейчас важно реагировать на изменения и действовать эффективно, выполняя намеченные планы.
Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и объявил о начале военной операции в Украине, иностранные государства ввели в отношении России санкции. Они коснулись авиации, промышленных предприятий, банков и других сфер.