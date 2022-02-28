Правительство России подготовило решения для смягчения последствий санкций

Правительство России подготовило решения для смягчения последствий санкций
Правительство России подготовило решения для смягчения последствий санкций
Сегодня, 15:39ПолитикаФото: скриншот совещания правительства РФ
Правительство поможет россиянам смягчить последствия санкций, выдвинутых против страны из-за военной операции на Украине.

Об этом сообщил во время совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, иностранные государства стремятся нанести удар по разным направлениям, что было ожидаемо.

Мы готовились и принимали ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия для экономики и людей в части движения денежных средств и развитию проектов по замещению импортных комплектующих,пояснил Михаил Мишустин.

Он отметил, что сейчас важно реагировать на изменения и действовать эффективно, выполняя намеченные планы.

Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и объявил о начале военной операции в Украине, иностранные государства ввели в отношении России санкции. Они коснулись авиации, промышленных предприятий, банков и других сфер.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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