Правительство России подготовило решения для смягчения последствий санкций

Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и объявил о начале военной операции в Украине, иностранные государства ввели в отношении России санкции. Они коснулись авиации, промышленных предприятий, банков и других сфер.