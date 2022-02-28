Российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за ситуации на Украине

Российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за ситуации на Украине
Российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за ситуации на Украине
Сегодня, 19:11ПолитикаФото: 1MI
После начала военной операции российских вооруженных сил на Украине российских студентов начали отчислять из европейских вузов.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Среди стран, где начали отчислять студентов из России, были озвучена Франция, Чехия, Бельгия и «другие страны». По словам Москальковой, министерство науки и высшего образования в России принимает беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, но какие именно это меры уполномоченная по правам человека не уточнила.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 января. В ответ на это западные страны ввели против России жесткие санкции. В частности, Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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