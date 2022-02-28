Российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за ситуации на Украине

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Среди стран, где начали отчислять студентов из России, были озвучена Франция, Чехия, Бельгия и «другие страны». По словам Москальковой, министерство науки и высшего образования в России принимает беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, но какие именно это меры уполномоченная по правам человека не уточнила.
Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 января. В ответ на это западные страны ввели против России жесткие санкции. В частности, Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов и запретил связанные с резервами и активами ЦБ РФ операции.