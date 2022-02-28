Завершился первый этап переговоров России и Украины

Уже утром 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите Донецкой и Луганской республик. Он обращался к украинским военнослужащим с призывом о прекращении огня. Такое решение он объяснил тем, что необходимо защитить мирное население от обстрелов со стороны военных сил Украины, в том числе и тяжелого оружия. Целью операции стала денацификация Украины и освобождение ее от неонацистов.