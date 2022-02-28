Завершился первый этап переговоров России и Украины

Стороны уезжают в свои столицы, и стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы уже получат конкретную тактику развития, заявил советник главы офиса украинского президента Подоляк по итогам переговоров России и Украины 28 февраля в Беларуси, заявил советник президента Украины Подоляк.
В середине февраля на территории Донецка начался обстрел со стороны Украины. Сообщалось, что используется тяжелая техника. 17 февраля началась эвакуация мирного населения. Люди начали прибывать в Ростовскую область, а затем и другие регионы выразили готовность принять беженцев. На территории нескольких регионов введен режим ЧС.
Власти ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Вопрос был вынесен на обсуждение на заседании Совета безопасности. Его члены поддержали просьбу. В результате Путин подписал указ о признании независимости обеих республик 21 февраля.
Уже утром 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите Донецкой и Луганской республик. Он обращался к украинским военнослужащим с призывом о прекращении огня. Такое решение он объяснил тем, что необходимо защитить мирное население от обстрелов со стороны военных сил Украины, в том числе и тяжелого оружия. Целью операции стала денацификация Украины и освобождение ее от неонацистов.
В тот же день Минцифры РФ заявило о хакерских атаках на правительственные сайты. В частности, перестали работать ресурсы Кремля, Правительства РФ, Совбеза и других. Такая ситуация продолжается в течение трех дней. Также с перебоями работают сайты госслужб, например, МВД и МЧС.
Социальные сети начали вводить ограничения. На Facebook была запрещена реклама государственными СМИ, Google запретил им монетизацию на своих сервисах, а Intagram стал помечать издания с госфинансированием специальной меткой. Также пользователи отмечают перебои в работе соцсетей.
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Утром 26 февраля украинский президент выступил с обращением, в котором упрекнул НАТО в том, что оно отказалось от военного союза.
В течение трех дней президент Украины Владимир Зеленский отказывался от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, ссылаясь на разные причины. Однако все же главам государств удалось договориться о встрече на территории Беларуси в Гомеле.
Сразу после этого небо на юге России было закрыто для авиаперелетов, а авиакомпании начали активно отменять рейсы в другие страны. На момент публикации Евросоюз принял решение о полном закрытии неба для России.
Рубль резко ослабил свои позиции, акции российских компаний подешевели, а фондовый рынок приостановил торги.
В отношении президента РФ Владимира Путина, главы МИДа Сергея Лаврова, других членов правительства, депутатов Государственной думы введены санкции.
Совет Европы принял решение исключить из состава Россию. Чехия и Япония приостановили выдачу виз для российских граждан. В Екатеринбурге были закрыты посольства.
Массовые мероприятия, прежде всего, международного формата начали активно отменяться в России. Например, в Нижнем Тагиле отменили этап Кубка мира, который город принимал ежегодно. Певцы не смогут принять участие в Евровидении.
Также введены новые санкции со стороны стран Евросоюза. Прежде всего, под них попали российские банки. В частности, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк. Карты этих кредитных учреждений отключены от систем Google Pay и Apple Pay. Кроме того, уже принято, но пока не объявлено официально решение об отключении России от системы Swift.
Также введены санкции в отношении активов ЦБ РФ, поэтому ключевая ставка была повышена до 20%. 28 февраля стоимость доллара и евро на рынке Forex достигла исторического максимума. Европейская валюта стоила 127 рублей, а за американскую давали 113,5 рублей.
Под санкции попали и российские предприятия. В списке оказался и тагильский «Уралвагонзавод». Европейские автоконцерны отказались от поставки автомобилей, а также ЕС ввели запрет на поставку на территорию страны авиатехники.