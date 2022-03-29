Роман Абрамович прибыл в составе делегации России на переговоры с Украиной

Роман Абрамович прибыл в составе делегации России на переговоры с Украиной
Роман Абрамович прибыл в составе делегации России на переговоры с Украиной
Сегодня, 14:48ПолитикаФото: 1MI
Бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Стамбул в качестве переговорщика, назначенного президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам представителя президента Турции Ибрагима Калына, иначе он бы не смог попасть в страну, как и другие предприниматели, так как введены санкции, пишет ТАСС.

Напомним, сегодня, 29 марта, проходит очередной этап российской-украинских переговоров и встретился с президентом Турции Реджепом Эндорганом.

Напомним, 10 марта в отношении Романа Абрамовича Великобритания ввела санкции. Он является одним из акционеров ЕВРАЗа с 28,64% акций. Однако на работу предприятий холдинга повлиять это не должно, заявляли в ЕВРАЗе.

Однако уже 22 марта в компании заявили, что перевод для оплаты купонных платежей по облигациям-2023 на 19 миллионов долларов был заблокирован. Это связали именно с санкциями в отношении Абрамовича.

Сюжеты:
Операция на Украине
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