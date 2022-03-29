Роман Абрамович прибыл в составе делегации России на переговоры с Украиной

По словам представителя президента Турции Ибрагима Калына, иначе он бы не смог попасть в страну, как и другие предприниматели, так как введены санкции, пишет ТАСС.
Напомним, сегодня, 29 марта, проходит очередной этап российской-украинских переговоров и встретился с президентом Турции Реджепом Эндорганом.
Напомним, 10 марта в отношении Романа Абрамовича Великобритания ввела санкции. Он является одним из акционеров ЕВРАЗа с 28,64% акций. Однако на работу предприятий холдинга повлиять это не должно, заявляли в ЕВРАЗе.
Однако уже 22 марта в компании заявили, что перевод для оплаты купонных платежей по облигациям-2023 на 19 миллионов долларов был заблокирован. Это связали именно с санкциями в отношении Абрамовича.