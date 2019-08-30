Алексей Пырин официально сложил с себя полномочия спикера Нижнетагильской гордумы

Я не смогу исполнять полномочия в связи с переездом. Спасибо за понимание и поддержку,сказал Пырин.

Напутственные слова Алексею Пырину сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев:

Часть пути мы прошли вместе, единой командой. Официальные отношения перешли в дружеские. Желаю успехов, для этого всё есть.

О том, что Пырин покидает пост официально стало известно 26 августа, хотя слухи об этом появились еще в начале месяца. Пырин переезжает в Новокузнецк, где займет руководящий пост в ЕВРАЗе