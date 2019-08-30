Алексей Пырин официально сложил с себя полномочия спикера Нижнетагильской гордумы
30 августа Алексей Пырин официально сообщил о сложении с себя полномочий председателя Нижнетагильской гордумы. Депутаты поддержали его единогласно.
Я не смогу исполнять полномочия в связи с переездом. Спасибо за понимание и поддержку,сказал Пырин.
Напутственные слова Алексею Пырину сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев:
Часть пути мы прошли вместе, единой командой. Официальные отношения перешли в дружеские. Желаю успехов, для этого всё есть.
О том, что Пырин покидает пост официально стало известно 26 августа, хотя слухи об этом появились еще в начале месяца. Пырин переезжает в Новокузнецк, где займет руководящий пост в ЕВРАЗе
Сегодня депутатам путем тайного голосования предстоит выбрать нового спикера. Наиболее вероятной кандидатурой называют адвоката Вадима Раудштейна. 29 августа 99 из 119 делегатов конференции «Единой России» проголосовали за выдвижение Раудштейна кандидатом на пост спикера гордумы.