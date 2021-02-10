На свердловском заводе изобретен новый аппарат ИВЛ

На свердловском заводе изобретен новый аппарат ИВЛ

Сегодня, 15:07НаукаPhoto: 1Mediainvest.ru
На Уральском оптико-механическом заводе изобрели аппарат ИВЛ с функцией безопасной томографии грудной клетки, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.

Новый аппарат ИВЛ получил наименование АИВЛ-01. Он предназначен для детей старше одного года и взрослых. Изобретение предназначено для использования в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Особенностью нового аппарата является возможность проведения томографии во время процедуры вентиляции легких. Метод проведения безопасен для организма, так как проводится путем вычисления проводимости тканей электроимпульсами.

Аппараты ИВЛ планируется выпускать как со встроенным томографом, так и отдельно от него. Отмечается компактность размера устройства, что позволит использовать его не только в медицинских учреждениях, но и при транспортировке пациента.

Опытный образец уже выпущен и проходит стадию технических испытаний.

Реализация проекта проходит по федеральной программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы».

Напомним, 3 декабря 2020 года стало известно, что Минздрав Ставропольского края требует от Уральского приборостроительного завода 581 миллион рублей за горевших аппаратов ИВЛ.

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