УГМК и «Сколково» готовятся провести отраслевую технологическую конференцию

Мероприятие направлено на обогащение ценным профессиональным опытом, распространение передовых отраслевых методик, поощрение стартапов в области горной металлургии и поддержку начинающих специалистов. Конференцию организуют УГМК, общественный фонд инновационного центра «Сколково», технический университет УГМК и партнеры MiniTech. Все участники могут напрямую предлагать свои идеи для практического применения на предприятиях УГМК.
В ходе конференции планируется сформулировать план общенационального масштаба, который будет направлен на долгосрочное развитие технологий цифровой экономики и создание региональных центров компетенций, влияющих на стратегическое управлений экономикой региона.
Конференция начнется с обсуждения подходов, нацеленных на запуск на рынок высокотехнологичных разработок и полезных концепций. На сессии будут затронуты особенности формата MineTech, подразумевающего их поиск, анализ и внедрение, которые с этого года начали осуществляться ежеквартально, сообщает управление общественных связей УГМК.
По словам Джахангира Махмудова, директора УГМК по трансформации, сотрудничество металлургической компании со «Сколково» позволяет конференции не только содействовать решению текущих вопросов, но и задавать вектор прогресса отрасли на годы вперед. А обсуждаемые на конференции проекты значимы для всей страны.