Беженцы из Донбасса начали самостоятельно приезжать в Свердловскую область

Беженцы из Донбасса начали самостоятельно приезжать в Свердловскую область
Беженцы из Донбасса начали самостоятельно приезжать в Свердловскую область
Сегодня, 17:17ОбществоФото: 1MI
Около 15 беженцев из Донбасса самостоятельно приехали в Свердловскую область на данный момент.

В частности, в регион приехала Оксана Копытова с двумя дочками шести и девяти лет, тогда как ее муж остался на Донбассе, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Женщина с детьми расположилась у свекрови — она уже жила у нее в 2014 году, когда началась война в ДНР и ЛНР.

Министерство социальной политики консультирует всех прибывших в регион беженцев и объясняет, где и как получить необходимые документы, сообщает Znak.

Напомним, что ранее о готовности принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР заявил заместитель губернатора региона Павел Креков. Для этих целей была освобождена от пациентов спецбольница «Липовка» в Реже. Также разместить беженцев планировали в санатории в Нижних Сергах. Позже стало известно, что организованные группы беженцев в Свердловскую область на данный момент не сформированы.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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