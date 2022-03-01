Беженцы из Донбасса начали самостоятельно приезжать в Свердловскую область

В частности, в регион приехала Оксана Копытова с двумя дочками шести и девяти лет, тогда как ее муж остался на Донбассе, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Женщина с детьми расположилась у свекрови — она уже жила у нее в 2014 году, когда началась война в ДНР и ЛНР.