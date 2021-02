Свердловские буддисты с горы Качканар приняли решение покинуть монастырь

В Свердловской области буддисты монастыря «Шедруб Линг» решили покинуть обитель, но будут возвращаться туда по выходным.

Председатель общины «Путь Будды» Семен Загородний предложил вариант, при котором буддисты будут покидать гору Качканар в будние дни и возвращаться на выходные. Монахи будут находиться в монастыре с 12.00 пятницы по 00.00 воскресенья на каждой неделе. По словам верующих, они будут заниматься «религиозными делами» в этот период. В остальное время, объект будет охраняться ЕВРАЗом. Напомним, 26 января свердловские власти дали буддистам пять дней, до 1 февраля, чтобы покинуть монастырь на горе Качканар. В противном случае начались бы работы по сносу обители. Такие действия были разрешены судом еще в 2014 году, но вопрос пытались решить мирным путем. Буддистам с горы Качканар дали пять дней на выселение из монастыря «Шедруб Линг»

