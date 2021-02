В Свердловской области планируют в ближайшие дни разрешить барам работать по ночам

В Свердловской область ограничения на ночную работу ресторанов и кафе могут снять в ближайшие дни.

Также ограничения планируется снять с работы частных детских садов и детских комнатах в торговых центрах, заявила уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх. По ее словам, она обозначила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вопрос о такой необходимости. Ключевой момент — это уровень заболеваемости, который постепенно снижается. Когда ограничения принимались, уровень был выше единицы, на вчерашний день — 0,96,пояснила Артюх Е1. Она отметила, что сейчас рестораторы осознают, что соблюдение правил является главным момент в их работе. Однако окончательное решение должен принять глава региона. Напомним, накануне Куйвашев смягчил режим ограничений в Свердловской области. В частности, сейчас разрешено заполнять стадионы на 50% и открыть секции допобразования. Евгений Куйвашев заявил о смягчении «ковидных» ограничений в Свердловской области

Related news: Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter