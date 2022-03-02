Нижнетагильская фирма «Lemive» нарушила трудовое законодательство

Нижнетагильская фирма «Lemive» нарушила трудовое законодательство
Нижнетагильская фирма «Lemive» нарушила трудовое законодательство
Сегодня, 15:30ОбществоФото: скрин-шот lemiv

Гендиректор тагильского ООО «Lemive» получил представление от прокуратуры

Нижнетагильская фирма «Lemive» нарушила трудовое законодательство, это вскрылось в ходе прокурорской проверки.

В прокуратуру обратилась женщина. Она сообщила, что с 22 по 29 ноября прошлого года была сотрудником отдела технического контроля в ООО «Lemive». Однако в штат тагильчанку не взяли, а просто оформили по гражданско-правовому договору.

В ходе проверки на производстве нарушение трудового права подтвердилось. Прокуратура возбудила в отношении генерального директора фирмы дело об административном правонарушении за уклонение от оформления работника по ТК и внесла ему представление с тем, чтобы он все исправил.

Материалы дела передали в трудовую инспекцию региона. Только после этого ООО «Lemive» заключило трудовой договор с женщиной и компенсировало ей все до копейки, сообщили в прокуратуре Тагилстроевского района.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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