Нижнетагильская фирма «Lemive» нарушила трудовое законодательство

В прокуратуру обратилась женщина. Она сообщила, что с 22 по 29 ноября прошлого года была сотрудником отдела технического контроля в ООО «Lemive». Однако в штат тагильчанку не взяли, а просто оформили по гражданско-правовому договору.
В ходе проверки на производстве нарушение трудового права подтвердилось. Прокуратура возбудила в отношении генерального директора фирмы дело об административном правонарушении за уклонение от оформления работника по ТК и внесла ему представление с тем, чтобы он все исправил.
Материалы дела передали в трудовую инспекцию региона. Только после этого ООО «Lemive» заключило трудовой договор с женщиной и компенсировало ей все до копейки, сообщили в прокуратуре Тагилстроевского района.