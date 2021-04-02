Улицы пропылесосят после зимы: «Тагилдорстрой» выйдет на уборку дорог в Нижнем Тагиле

Со 2 апреля сотрудники МУП «Тагилдорстрой» начнут пылесосить улицы от дорожной пыли и щебня, который использовался в зимний период. Пылесосы выйдут на улицы вечером.

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» начали убирать мусор на проспекте Ленина. Сейчас вытаивает много грязи, потому приходиться максимально ходить собирать, как сообщил TagilCity.ru директор Игорь Васильев. Мусор выметают вручную, забрасывают в погрузчик, а затем он перекидывается в самосвал. Начнут работы с центральной части города – улиц Ленина, Строителей, Мира, Фрунзе, Победы, Космонавтов, Горошникова. Начнем с центра и по мере оттаивания улиц будем выходить везде. Конечно, особое внимание у нас традиционно к 9 мая, то есть маршрутам улиц, где проводятся шествия, сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. По словам Игоря Васильева, для очистки дорог от пыли задействуют 4 больших пылесоса и 1 маленький, плюс будут собирать смет вдоль дорог вручную. Работы по уборке дорожной пыли на дорогах Нижнего Тагила будут проводиться каждый день. Напомним, с 1 апреля МУП «Тагилдорстрой» приступило к очистке ливнёвок на улицах Нижнего Тагила. Работы начались с проблемных участков, где скапливается много воды. Очистка ливнёвок началась на улицах Нижнего Тагила

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