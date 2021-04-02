Улицы пропылесосят после зимы: «Тагилдорстрой» выйдет на уборку дорог в Нижнем Тагиле

Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» начали убирать мусор на проспекте Ленина. Сейчас вытаивает много грязи, потому приходиться максимально ходить собирать, как сообщил TagilCity.ru директор Игорь Васильев. Мусор выметают вручную, забрасывают в погрузчик, а затем он перекидывается в самосвал. Начнут работы с центральной части города – улиц Ленина, Строителей, Мира, Фрунзе, Победы, Космонавтов, Горошникова.
Начнем с центра и по мере оттаивания улиц будем выходить везде. Конечно, особое внимание у нас традиционно к 9 мая, то есть маршрутам улиц, где проводятся шествия, сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
По словам Игоря Васильева, для очистки дорог от пыли задействуют 4 больших пылесоса и 1 маленький, плюс будут собирать смет вдоль дорог вручную. Работы по уборке дорожной пыли на дорогах Нижнего Тагила будут проводиться каждый день.
Напомним, с 1 апреля МУП «Тагилдорстрой» приступило к очистке ливнёвок на улицах Нижнего Тагила. Работы начались с проблемных участков, где скапливается много воды.