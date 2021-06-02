Обустройство ливневки и тротуаров начато на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Обустройство ливневки и тротуаров начато на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Обустройство ливневки и тротуаров начато на улице Ильича в Нижнем Тагиле
2 июня, 17:29ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
На одной из старейших улиц Нижнего Тагила — улице Ильича — в этом году появятся новые тротуары и ливневая канализация. Ремонт в Дзержинском районе проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

К работам на улице Ильича, где общая площадь дороги составляет 33 тысячи квадратных метров, подрядчики приступили в самом начале дорожно-строительного сезона.

В данный момент завершаются работы по устройству новой ливневой канализации. На участке порядка 10 тысяч квадратных метров от улицы Зари до проспекта Дзержинского уложен нижний слой асфальта. Параллельно устанавливается бортовой камень и ведется устройство тротуара. Также укладывается гранитная брусчатка на трамвайном переезде через дорогу, рассказал заместитель директора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин во время объезда Дзержинского района главой города Владиславом Пинаевым.

Компания в этом году ведет работы на пяти тагильских объектах в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Среди них, кроме улицы Ильича, улицы Энтузиастов, Калинина, Монтажников и Кушвинская. На всех этих объектах на сегодняшний день не зарегистрировано отставания от утвержденного производственного графика, сообщает пресс-служба городской администрации.

С моей точки зрения, работы в рамках БКД ведутся в хорошем рабочем темпе, почти на всех объектах подрядные организации идут с опережением графиков. Если возникают небольшие недочеты, мы сразу же на них реагируем и принимаем соответствующие меры по их устранению, отметил по итогам объезда глава Нижнего Тагила.

Напомним, Владислав Пинаев провел выездное совещание и проконтролировал, как начались работы по благоустройству двух общественных территорий в Дзержинском районе. Несмотря на то что реконструкция общественных территорий площади Танкостроителей и лесопарковой зоны «Пихтовые горы» рассчитана на два года, основной объем планируется выполнить уже в 2021 году.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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