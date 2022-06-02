Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год

Всего с середины апреля до конца мая нашли время проголосовать 70 тысяч тагильчан в возрасте от 14 лет и выше. Показатель на 20 тысяч превзошел прошлогодний результат, так как голосование показало свою эффективность, а людям хочется видеть вокруг как можно больше положительных перемен, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.