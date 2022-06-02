Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год

Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год
Определен лидер народного голосования за благоустройство Нижнего Тагила на 2023 год
Сегодня, 08:05ОбществоФото: 1MI
Подведены итоги онлайн-голосования за приоритетные направления благоустройства Нижнего Тагила в 2023 году.

Как оказалось, наибольшей востребованностью у горожан пользуется идея проекта благоустройства Нижне-Выйского сквера, который поддержало почти 30 тысяч человек. Сопоставимые, но чуть меньшие цифры в активе инициативы по оборудованию пешего маршрута на Черноисточинском шоссе.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет преображена территория сквера, за что ратовало множество горожан. Вместе с тем, за освежение облика Черноисточинского шоссе обустройство пешеходной зоны выступило ненамного меньше людей.

Исходя из активного голосования сразу за два объекта, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев собирается послать письмо областному ведомству ЖКХ с просьбой изыскать средства и на вторую по популярности общественную инициативу.

Всего с середины апреля до конца мая нашли время проголосовать 70 тысяч тагильчан в возрасте от 14 лет и выше. Показатель на 20 тысяч превзошел прошлогодний результат, так как голосование показало свою эффективность, а людям хочется видеть вокруг как можно больше положительных перемен, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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