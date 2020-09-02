Пять уральских городов победили в конкурсе по созданию комфортной городской среды

Пять уральских городов победили в конкурсе по созданию комфортной городской среды

Сегодня, 20:59ОбществоPhoto: пресс-служба Минстроя
Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов. Среди победителей — пять уральских городов, сообщает пресс-служба Минстроя.

По условиям конкурса участники должны были представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям. На конкурс в этом году заявки подали претенденты из 76 субъектов, общее число заявок составило 301. Благодаря новому постановлению правительства, по которому призовой фонд конкурса будет увеличен, были отобраны 160 победителей.

В числе победителей названы объекты благоустройства в Верхотурье, Верхней Пышме, Красноуфимске, Богдановиче и Верхнем Тагиле.

Конкурс впервые был проведен в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. За первые три года были определены 240 проектов-победителей. На их реализацию направлено 15 млрд рублей. Полностью завершены 84 проекта — победителей 2018 и 2019 годов.

Напомним, что мэрия Нижнего Тагила направляла заявку на получение дополнительного финансирования объектов благоустройства в 2020 году — на реконструкцию зоны отдыха у медицинского колледжа «Аллея Рандеву» и дополнительные работы на территории улиц Ермака-Лебяжинская.

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