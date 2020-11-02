Скандальный отец Сергий вооружился перстнем императора и «перешел в наступление»

Скандальный отец Сергий вооружился перстнем императора и «перешел в наступление»

Сегодня, 20:11ОбществоPhoto: Официальный канал Всеволода Могучева на "YouTube"
Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий заявил, что «переходит в наступление». Об этом стало известно из видеоролика с YouTube-канала пресс-секретаря старца Всеволода Могучева.

О своих планах схимонах рассказал по завершению крестного хода, прошедшего накануне в Среднеуральском женском монастыре, созданном им же. Отец Сергий показал собравшимся перстень императора.

Молитвами Александра Васильевича Суворова мы пошли в наступление,огласил отец Сергий.

Бывший схиигумен обратился к сторонникам и призвал их принять участие в большом крестном ходе, запланированном на конец недели. По пророчеству старца, скоро Россия будет «как во времена царя самодержавного, любящего Россию — Иоанна Грозного».

Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже Сергий был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ. В октябре СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия, за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания. Отец Сергий ответил на обвинения и назвал бывших воспитанников наркоманами. А в середине октября старец открыл свой храм на четыре тысячи человек.

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