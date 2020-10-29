TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В монастырь к схимонаху Сергию приехали следователи СКР

29 октября 2020, 13:51
В монастырь к экс-схиигумену Сергию приехали сотрудники Следственного комитета , пишет Znak.

Как сообщила изданию адвокат Светлана Герасимова, утром 29 октября сотрудники Следственного комитета пытались пройти в монастырь для вручения повестки схимонаху, но экс-священник не вышел к правоохранителям.

Документы подобного рода отправляются по месту жительства по почте, говорит адвокат.

Герасимова добавила, что согласно распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Сергий не может покидать место своей изоляции, так как он старше 65 лет.

Напомним, утром «пресс-секретарь» экс-схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что схимонах не явится в Следственный комитет, так как опасается заражения коронавирусом.

Всеволод Могучев: «схимонах Сергий не желает идти на допрос в СКР из-за COVID-19»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Всеволод Могучев: «схимонах Сергий не желает идти на допрос в СКР из-за COVID-19»
#Схиигумен Сергий#Следственный комитет#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14