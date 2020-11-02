Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область

Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область

Сегодня, 14:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В России запустили массовое производство вакцины от коронавируса. В Свердловскую область ее должны будут привезти в ноябре, сообщает Е1.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

По словам источника, речь идет о массовом производстве вакцины «Спутник V». Ранее в Институте имени Гамалеи наблюдались проблемы с оборудованием. Поставку вакцины ожидают примерно через три недели, точное количество доз пока неизвестно.

По договору, который подписан сейчас, это 3700 доз. Но число может увеличиться,сообщает источник.

Врачам, а также чиновникам, поручено определиться с местами вакцинации в кратчайшие сроки, так как при транспортировке вакцины строго необходимо соблюдать условия ее хранения, например, температурный режим в -18 градусов.

Источник отмечает, что нужна «специальная холодовая цепь», именно для ее соблюдения логистику необходимо продумать сейчас. Через три недели должна быть полная готовность. Организаторы должны определить емкость холодильных установок в точках хранения, именно от этого будет зависеть количество поставленных доз вакцины.

Источник добавил, что в первую очередь привьют медицинских работников.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область в конце сентября, тогда Минздрав региона заказывал тысячу доз, но пришло только около сотни.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьвакцинакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы