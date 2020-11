Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область

В России запустили массовое производство вакцины от коронавируса. В Свердловскую область ее должны будут привезти в ноябре, сообщает Е1.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

По словам источника, речь идет о массовом производстве вакцины «Спутник V». Ранее в Институте имени Гамалеи наблюдались проблемы с оборудованием. Поставку вакцины ожидают примерно через три недели, точное количество доз пока неизвестно. По договору, который подписан сейчас, это 3700 доз. Но число может увеличиться,сообщает источник. Врачам, а также чиновникам, поручено определиться с местами вакцинации в кратчайшие сроки, так как при транспортировке вакцины строго необходимо соблюдать условия ее хранения, например, температурный режим в -18 градусов. Источник отмечает, что нужна «специальная холодовая цепь», именно для ее соблюдения логистику необходимо продумать сейчас. Через три недели должна быть полная готовность. Организаторы должны определить емкость холодильных установок в точках хранения, именно от этого будет зависеть количество поставленных доз вакцины. Источник добавил, что в первую очередь привьют медицинских работников. Напомним, первая партия вакцины от коронавируса поступила в Свердловскую область в конце сентября, тогда Минздрав региона заказывал тысячу доз, но пришло только около сотни.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter