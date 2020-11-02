Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область

Источник отмечает, что нужна «специальная холодовая цепь», именно для ее соблюдения логистику необходимо продумать сейчас. Через три недели должна быть полная готовность. Организаторы должны определить емкость холодильных установок в точках хранения, именно от этого будет зависеть количество поставленных доз вакцины.