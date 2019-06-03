Губернатор Свердловской области взял под контроль расследование смерти четверых детей
Сегодня, 08:42ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с пожаром, унесшим жизни четверых детей, сообщает правительство региона.
Губернатор планирует держать на личном контроле ход расследования дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Кроме того, Куйвашев дал получение оказать всю необходимую помощь спасенному из пожара ребенку.
Трагедия произошла 2 июня в Богдановиче. При пожаре в жилом многоэтажном доме погибли четыре ребенка (мальчики 2011, 2015, 2017 и 2018 годов рождения) и пенсионер. Дети проживали в одной квартире, пенсионер — этажом выше. Выяснением обстоятельств инцидента занимается следственный комитет, возбуждено уголовное дело. В момент возгорания дети в квартире находились без присмотра взрослых. Для установления причин пожара назначено проведение ряда экспертиз.
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