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#домахорошо
Губернатор Свердловской области взял под контроль расследование смерти четверых детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Губернатор Свердловской области взял под контроль расследование смерти четверых детей

Сегодня, 08:42ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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