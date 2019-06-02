В Свердловской области четверо детей погибли при пожаре в квартире

По данным Следственного комитета, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Еще один ребенок, который пострадал во время пожара, находится в больнице.

На месте происшествия работает усиленная следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента и точные причины смерти детей.