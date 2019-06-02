В Свердловской области четверо детей погибли при пожаре в квартире
Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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2 июня в Богдановиче во время тушения пожара спасатели обнаружили тела четверых детей. По данному факту СКР по региону возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По данным Следственного комитета, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Еще один ребенок, который пострадал во время пожара, находится в больнице.
На месте происшествия работает усиленная следственная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента и точные причины смерти детей.
По данным управления МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 40 кв. м. Для тушения огня были привлечены 19 спасателей и 8 единиц спецтехники. Из здания эвакуировали 23 человека, женщину-инвалида и двоих детей пожарные вынесли из задымленного подъезда.
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