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#домахорошо
В Свердловской области четверо детей погибли при пожаре в квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области четверо детей погибли при пожаре в квартире

Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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