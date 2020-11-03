Уральский омбудсмен предложила надеть на пассажиров и водителей такси щиты-маски

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об установке перегородок в такси. Он вступил в силу 29 октября. На следующий день водители в Екатеринбурге вышли на протест. Таксистам удалось добиться переговоров с Министерством транспорта региона. Однако полного отказа от перегородок добиться не удалось, им дали только отсрочку на их установку.