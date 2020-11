Уральский омбудсмен предложила надеть на пассажиров и водителей такси щиты-маски

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила использовать щиты-маски пассажирам и водителям такси в качестве альтернативы экранам. Об этом она заявила на онлайн-конференции Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО, пишет «Коммерсантъ-Урал».

В пользу данной идеи она привела пробелы в указе губернатора. Она считает, что раз отсутствуют конкретные требования, что именно должно быть — защитные экраны или перегородки, то в качестве оперативного решения может подойти ношение индивидуальных экранов. Выдавать подобные средства защиты предлагается и водителям, и пассажирам. Однако глава Минтранса области Василий Старков данное предложение не поддержал, так как считает, что щиты будут закрывать водителям обзор. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об установке перегородок в такси. Он вступил в силу 29 октября. На следующий день водители в Екатеринбурге вышли на протест. Таксистам удалось добиться переговоров с Министерством транспорта региона. Однако полного отказа от перегородок добиться не удалось, им дали только отсрочку на их установку.

