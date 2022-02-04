Проверку из-за рассыпающего дома в Первоуральске начал СК

Сообщения в СМИ о состоянии дома появились 2 февраля 2022 года. Жители утверждают, что строение угрожает их безопасности.
Теперь следователи выяснят, есть ли в действиях ответственных за состояние дома, признаки преступления по статье за халатность. Для этого будут опрошены жильцы, запрошена информация из мэрии. По итогам проверки будет принято решение.
Напомним, telegram-канал Ural Mash сообщал, что жители дома жалуются на ветхое состояние дома. Родители провожают детей в школу, так как опасаются, что потолок рухнет. Кроме того, они сообщают о плесени на стенах квартир.