Проверку из-за рассыпающего дома в Первоуральске начал СК

Проверку из-за рассыпающего дома в Первоуральске начал СК
Проверку из-за рассыпающего дома в Первоуральске начал СК
Сегодня, 13:10ОбществоФото: 1MI
Проверка сообщений о ненадлежащем состоянии дома в поселке Билимбай Первоуральского ГО начата Следственным комитетом Свердловской области по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Сообщения в СМИ о состоянии дома появились 2 февраля 2022 года. Жители утверждают, что строение угрожает их безопасности.

Теперь следователи выяснят, есть ли в действиях ответственных за состояние дома, признаки преступления по статье за халатность. Для этого будут опрошены жильцы, запрошена информация из мэрии. По итогам проверки будет принято решение.

Напомним, telegram-канал Ural Mash сообщал, что жители дома жалуются на ветхое состояние дома. Родители провожают детей в школу, так как опасаются, что потолок рухнет. Кроме того, они сообщают о плесени на стенах квартир.

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Первоуральск
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