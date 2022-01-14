Обратившийся за помощью к Бастрыкину житель Екатеринбурга вызван в СК

Валерий рассказал, что со следователем он разговаривал 2,5 часа. С собой мужчина принес пакет документов не только на бумажных, но и на электроном носителе. Также Валерий заявил, что у него имеются доказательства, которые он готов предоставить, сообщает Ура.ру.